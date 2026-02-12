Situație semnalată de băimăreni în stația de autobuz din zona Semilună, unde mai multe persoane fără adăpost și-ar fi amenajat un loc de dormit chiar în spațiul destinat călătorilor.

Potrivit celor care folosesc frecvent mijloacele de transport în comun, adăpostul stației este ocupat, iar oamenii sunt nevoiți să aștepte autobuzul în afara copertinei, inclusiv pe vreme nefavorabilă. În zilele cu ploaie măruntă sau temperaturi scăzute, disconfortul devine și mai accentuat.

Localnicii spun că situația persistă de o perioadă și solicită intervenția autorităților pentru a elibera spațiul și a asigura condiții normale pentru călători. În același timp, problema persoanelor fără adăpost rămâne una sensibilă, care necesită soluții sociale, nu doar măsuri punctuale.

Reprezentanții administrației locale și ai Poliției Locale ar putea dispune verificări în zonă, pentru a restabili destinația stației de autobuz și pentru a identifica eventuale măsuri de sprijin social pentru persoanele aflate în dificultate.

Călătorii speră ca situația să fie remediată cât mai curând, astfel încât stația să poată fi utilizată în condiții normale, indiferent de vreme.