Momente tensionate în noaptea de 14 mai, în Târgu Lăpuș, unde doi polițiști aflați în timpul liber au intervenit rapid pentru a preveni o posibilă tragedie, după ce un bărbat agresiv a pătruns în curtea unei femei având asupra sa un cuțit.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, incidentul s-a petrecut în jurul orei 00:00, când o femeie a apelat numărul unic de urgență 112 și a anunțat că un vecin a intrat în curtea locuinței sale și provoacă scandal. Până la sosirea echipajului de poliție, situația a fost gestionată de doi agenți de poliție care locuiesc în apropierea zonei și care, deși se aflau în afara programului de lucru, au intervenit imediat după ce au auzit zgomotele și strigătele venite din exterior.

Este vorba despre agent principal de poliție Vele Emanuel, din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș, și agent principal de poliție Vele Ionuț, din cadrul Postului de Poliție Comunal Copalnic-Mănăștur, detașat în prezent la Serviciul Cabinet al IPJ Maramureș. Cei doi au reușit să îl imobilizeze pe bărbat și să îl deposedeze de cuțitul pe care îl avea asupra sa, înainte ca acesta să poată răni pe cineva. Ulterior, bărbatul a fost transportat și internat într-o unitate medicală de specialitate pentru acordarea de îngrijiri medicale.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal și s-au sesizat din oficiu pentru săvârșirea infracțiunii de violare de domiciliu.

Reprezentanții IPJ Maramureș au transmis că intervenția promptă și spiritul civic al celor doi agenți au contribuit decisiv la evitarea unui posibil act de violență gravă.

Gestul celor doi polițiști readuce în atenție ideea că uniforma nu se termină odată cu programul de lucru, iar reflexul de a proteja comunitatea rămâne prezent chiar și în timpul liber.

Sursă: Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș