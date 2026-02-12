Din inima Maramureșului, din Vișeu de Jos, o femeie puternică, dedicată și extrem de bine pregătită reușește să construiască o carieră solidă într-una dintre cele mai dezvoltate regiuni ale Europei – Bavaria, Germania. Numele ei este Iuliana Pop, o viseuancă care ne oferă tuturor un adevărat motiv de mândrie.

Iuliana Pop este căsătorită cu Raul Pop, și el originar din Vișeu de Jos, iar împreună au doi copii. Familia reprezintă pentru ea sprijinul principal și baza echilibrului dintre viața profesională și implicarea politică.

Deși locuiește astăzi în Bavaria, Iuliana Pop nu și-a uitat niciodată rădăcinile și vorbește cu respect și recunoștință despre comunitatea în care a crescut – Vișeu de Jos.

O carieră medicală solidă, construită în Germania



În plan profesional, Iuliana Pop lucrează într-o clinică universitară, în specialitatea Oncologie – Hematologie.

Este asistentă medicală generalistă (Gesundheits- und Krankenpflegerin), iar medicina reprezintă pentru ea nu doar o profesie, ci o adevărată vocație. Contactul direct cu pacienții oncologici și cu familiile acestora i-a întărit convingerea că sistemul de sănătate are nevoie de oameni implicați, bine pregătiți și de decizii politice responsabile.

În plus, a absolvit în Germania Fachweiterbildung – Palliative Care, o formare profesională de specialitate în domeniul îngrijirii paliative, finalizată anul trecut, care îi completează și consolidează expertiza în îngrijirea pacienților cu boli grave.

Medicină și politică – două direcții unite de aceeași misiune



Pentru Iuliana Pop, experiența din sistemul sanitar este fundamentul implicării sale politice. Dorința de a ajuta oamenii nu se oprește la patul pacientului, ci continuă prin participarea activă la construirea unor politici publice mai bune, mai corecte și mai eficiente în domeniul sănătății și al îngrijirii.

Un parcurs politic construit cu seriozitate și respect

Iuliana Pop este implicată în politică din anul 2017, ca membră a partidului FREIE WÄHLER Bayern. În anul 2020, a candidat la alegerile locale pentru funcția de Gemeinderat (consilier local) în localitatea în care locuiește. În februarie 2020, a organizat în localitate un eveniment pe tema îngrijirii și sănătății, cu participarea a doi deputați (MdL) din Parlamentul Bavarez. De asemenea, a organizat un congres dedicat domeniului sănătății și îngrijirii, cu participarea reprezentanților Ministerului Bavarez al Sănătății.

Este activ implicată în colaborări cu reprezentanți ai Ministerului Sănătății din Bavaria, ai Ministerului Digitalizării,

ai Ministerului Economiei, cu secretari de stat, precum și cu Pflegebeauftragter von Bayern (reprezentantul landului Bavaria pentru domeniul îngrijirii).

Iuliana Pop este membră (Mitglied) a Landesvereinigung Bayern și face parte din Arbeitskreis Gesundheit und Pflege Bayern.

Este invitată frecvent la întâlniri și evenimente politice regionale importante, fiind apreciată pentru competența sa profesională și pentru implicarea constantă în domeniul sănătății.

Membră în conducerea partidului local



În localitatea Biberbach, în cadrul partidului FREIE WÄHLER, Iuliana Pop ocupă funcția de Beisitzerin în Vorstandschaft, adică este membră a conducerii partidului local, un semn clar al încrederii de care se bucură în rândul colegilor săi.

Candidaturi importante la alegerile din 2026

La data de 8 martie 2026 vor avea loc alegerile locale în Bavaria, iar Iuliana Pop candidează pentru:

Gemeinderat (consiliul local / primărie)

Kreistag (consiliul județean), pe lista Kreistagsliste – Augsburg-Land

O viseuancă respectată în politica bavareză

Iuliana Pop este un exemplu rar de echilibru între profesionalism, empatie și responsabilitate publică. Este o româncă respectată într-un sistem politic exigent și bine structurat, care a reușit să se impună prin muncă și seriozitate.

Mesajul ei este unul profund și sincer:

„Cred cu tărie că, prin muncă, responsabilitate și cooperare, se pot face schimbări reale pentru comunitatea noastră. Experiența mea în Bavaria m-a inspirat și mi-ar plăcea ca, într-o zi, să pot contribui și la comunitatea mea natală din Vișeu – Maramureș.”

Un motiv real de mândrie pentru Vișeu de Jos

Iuliana Pop, viseuancă din Vișeu de Jos, asistentă medicală specializată în îngrijiri paliative și politician activ în Bavaria, este dovada că românii pot reuși și pot fi respectați în administrația și politica europeană.

Ne mândrim cu ea. Ne mândrim cu o familie de viseuani care reprezintă cu onoare comunitatea noastră. Ne mândrim cu un nume care duce Vișeu de Jos mai departe, în Europa.

Iuliana Pop este un adevărat exemplu de implicare, profesionalism și demnitate.

Felicitari!