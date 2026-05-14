Astăzi, 14 mai, polițiștii Biroului pentru Protecția Animalelor, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, sprijiniți de luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale și specialiștii Serviciului Criminalistic din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară, emise de Judecătoria Vișeu de Sus.

Perchezițiile s-au desfășurat la imobilele unor persoane fizice din orașul Borșa.

Pe parcursul desfășurării activităților, la unul dintre imobile, a fost constatată existența unui abator care ar fi funcționat fără respectarea normelor sanitar- veterinare.

La fața locului au intervenit reprezentanți ai Direcției Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Maramureș care au procedat la indisponibilizarea mai multor produse de origine animală.

Sub supravegherea procurorului de caz, polițiștii continuă cercetările pentru documentarea întregii activități infracționale.

Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de Procedură Penală, precum și de prezumția de nevinovăție.