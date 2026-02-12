Primarul municipiului Sighetu Marmației, Vasile Moldovan, împreună cu Federația Română de Baschet, organizează un bal caritabil dedicat susținerii lui Fabian Casian Cătălin. Evenimentul va avea loc în data de 19 februarie, începând cu ora 19:00, la Hotel Iza.

Balul caritabil, desfășurat sub sloganul „Împreună pentru Casian”, își propune să adune comunitatea în jurul unei cauze nobile. Programul serii va include o cină festivă, momente artistice și o licitație caritabilă. Fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi direcționate către cauza pentru care este organizat balul.

Evenimentul are loc în contextul desfășurării competiției Final Four – Cupa României la Baschet Feminin, programată în perioada 20-21 februarie, la Sala Polivalentă din Sighetu Marmației.

Organizatorii îi invită pe toți cei care doresc să se implice și să sprijine această inițiativă caritabilă să participe la eveniment și să contribuie la succesul acestei acțiuni dedicate lui Fabian Casian Cătălin.