Primăria Baia Mare anunță începerea ediției a II-a a seriei de întâlniri CIVIC, un format de dialog public deschis, dedicat informării corecte și implicării active a comunității în temele esențiale pentru dezvoltarea municipiului.

În anul 2025, seria CIVIC a reunit comunitatea băimăreană în cadrul a cinci întâlniri publice dedicate temelor Comunitate, Dezvoltare urbană, Educație, Infrastructură și Viitorul orașului, evenimente la care au participat aproximativ 500 de persoane. Dialogul direct dintre administrație, specialiști și cetățeni a confirmat nevoia unui astfel de cadru transparent, în care proiectele orașului sunt prezentate, explicate și discutate deschis.

În 2026, Primăria Baia Mare continuă acest demers și propune o nouă serie de întâlniri CIVIC, care vor avea loc la Millennium Business Center M1 – Sala Vulturul Negru (str. Vasile Lucaciu nr. 2), conform următorului calendar:

* CIVIC INFRASTRUCTURĂ – 6 februarie 2026, ora 11:00

* CIVIC DEZVOLTARE URBANĂ – 9 februarie 2026, ora 11:00

* CIVIC COMUNITATE – 10 februarie 2026, ora 09:00

* CIVIC EDUCAȚIE – 17 februarie 2026, ora 11:00

* CIVIC VIITOR – 18 februarie 2026, ora 11:00

Fiecare întâlnire va aborda teme concrete, de interes public, legate de proiectele aflate în derulare, direcțiile de dezvoltare ale municipiului și politicile publice locale, oferind participanților posibilitatea de a adresa întrebări și de a primi răspunsuri directe din partea reprezentanților administrației. Participarea la evenimente este deschisă publicului.