Sâmbătă, 7 februarie, de la ora 17.00, în Sala Polivalentă “Lascăr Pană” din Baia Mare se va disputa partida dintre CS Minaur și echipa germană Thuringer HC, joc din cadrul etapei a 4-a din Grupa A de Europa League. Arbitri: Filip Fahner și Lukasz Kubis (Polonia). Delegat EHF: Aco Nikolovski (Macedonia de Nord). În țara noastră, partida va putea fi urmărită în direct la Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

Programul jocurilor din grupă

Etapa 1: Larvik HK – CS Minaur: 26-28; Moson – Thuringer: 36-34

Etapa 2: CS Minaur – Moson: 34-28; Thuringer – Larvik: 36-33

Etapa 3: Thuringer – CS Minaur: 33-32; Moson – Larvik: 31-22

Etapa 4: CS Minaur – Thuringer (sâmbătă, 7 februarie, 17.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană”): Larvik – Moson (duminică, 8 februarie, 17.00)

Etapa 5: CS Minaur – Larvik (sâmbătă, 14 februarie, 19.00, Sala Polivalentă “Lascăr Pană”); Thuringer – Moson (duminică, 15 februarie, 15.00)

Etapa 6: Moson – CS Minaur (sâmbătă, 21 februarie, 17.00, UFM Arena, Mosonmagyaróvár); Larvik – Thuringer (sâmbătă, 21 februarie, 17.00)

Clasament

CS Minaur – 4p (94-87) – 3

Mosonmagyaróvár – 4p (95-90) -3

Thuringer HC – 4p (103-101) – 3

Larvik HK – 0p (81-95) – 3

Faza grupelor constă în șase runde, care se vor juca între 10/11 ianuarie și 21/22 februarie 2026. Primele două echipe din fiecare grupă se califică în sferturile de finală (martie 2026), în timp ce Final Four-ul este programat pentru 16/17 mai 2026.

Grupa B: Chambray – Esztergom: 30-31; Blomberg-Lippe – Nykobing: 22-29. Clasament: 1. Nykobing – 5p; 2. Esztergom – 4p; 3. Chambray – 3p; 4. Blomberg-Lippe – 1p

Grupa C: Rapid – Oldenburg: 34-30; Tertnes Bergen – Lokomotova Zagreb: 26-29. Clasament: 1. Zagreb – 5p; 2. Rapid – 4p; 3. Oldenburg – 2p; 4. Tertnes – 1p

Grupa D: Viborg -Corona Braãov: 33-33; Dijon – Zaglebie Lubin: 31-26. Clasament: 1. Dijon – 5p; 2. Viborg – 4p; 3. Corona – 3p; 4. Zaglebie – 0p.