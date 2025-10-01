În perioada 3-5 octombrie, în Parohia Dragomirești – Maramureș va avea loc Întâlnirea Națională a Asociației Generale a Românilor Uniți cu Roma (AGRU).

Tema întâlnirii va fi: „Uniți pe cale spre unicul Domn Isus Hristos”. Pe această temă va conferenția părintele Gabriel Marincaș, paroh de Gherla.

Sfânta Liturghie Arhierească va fi celebrată de Preasfințitul Părinte Vasile Bizău sâmbătă, 4 octombrie, în Biserica Greco-Catolică Dragomirești.

La întâlnire participă reprezentanți AGRU din toate cele șase Eparhii greco-catolice din România

Programul întâlnirii