Prevenirea și combaterea unor situații de risc precum și menținerea unui climat de ordine și siguranță publică rămân priorități ale polițiștilor. Scopul organizării unor acțiuni de tip Blocada este de a depista și dispune măsurilor legale față de cei care ar putea aduce atingere ordinii și siguranței.

Ieri, 30 septembrie a.c., timp de două ore, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Bogdan Vodă, sprijiniți de polițiștii orașului Dragomirești, au acționat pe raza localităților arondate.

Polițiștii au oprit pentru verificări 25 de autovehicule și au legitimat 30 de persoane. Ca urmare a neregulilor constatate, polițiștii au aplicat 27 de sancțiuni contravenționale în baza prevederilor O.U.G. 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice.

19 dintre totalul sancțiunilor contravenționale aplicate au vizat încălcarea regimului legal de viteză. De asemenea, polițiștii au dispus pentru unul dintre autovehiculele oprite, reținerea certificatului de înmatriculare.

Valoarea totală a sancțiunilor contravenționale aplicate depășește suma de 8.500 de lei.