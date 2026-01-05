Primăria Municipiului Baia Mare informează cetățenii că, până în data de 15 ianuarie, se acordă o perioadă de grație pentru parcările aflate în administrarea publică. În această perioadă, polițiștii locali se vor concentra pe acțiuni de prevenție și informare, oferind recomandări privind respectarea regulilor de parcare pe locurile cu plată.

Această măsură are scopul de a oferi timp conducătorilor auto să se familiarizeze cu reglementările aplicabile zonelor de parcare publică și să-și achiziționeze abonamentele de parcare.

După data anunțată, aceste zone vor fi monitorizate de echipajele Poliției Locale. Nerespectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local referitoare la utilizarea parcărilor publice cu plată va atrage aplicarea sancțiunilor legale.