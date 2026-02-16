La data de 15 februarie a.c., în jurul orei 21.40, poliţiştii Secţiei 5 Poliţie Rurală Ocna Şugatag au oprit pentru control un autoturism care circula pe D.J. 185, în localitatea Hoteni.

La volanul autoturismului, poliţiştii au identificat o tânără de 18 ani, iar cu ocazia verificărilor efectuate au constatat că aceasta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Azi-noapte, în jurul orei 01.00, poliţiştii din Baia Mare, aflaţi în exercitarea atribuţiilor de serviciu pe strada Fabricii din municipiu, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, condus de un tânăr de 25 de ani.

Poliţiştii au verificat legalitatea documentelor prezentate de tânărul interceptat în trafic şi au constatat faptul că acesta nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

În ambele situaţii, poliţiştii au întocmit dosar penal şi efectuează cercetări sub coordonarea porcurorului de caz, urmând ca la finalizarea acestora să fie dispuse măsuri legale, în consecinţă.