Pe arii extinse a nins în cursul nopții și al dimineții de vineri. În Pasul Prislop și pe mai multe sectoare județene din zonele de deal și de munte ninsoarea a fost viscolită.

Stratul de zăpadă proaspăt depus în afara părții carosabile măsura între 5 -15 cm. Vântul a suflat slab, la moderat, cu unele intensificări de până la 36 km/h la Târgu Lăpuș, iar în zona înaltă de munte de până la 61 km/h.

Cel mai rece a fost noaptea trecută și în această dimineață la stația meteo Iezer -16 grade Celsius, în Pasul Prislop -13 grade Celsius, în Pasul Gutâi și la Cavnic -11 grade Celsius, în Borșa și Moisei, -10 grade Celsius, Vișeu de Sus -9 grade Celsius, în Baia Mare, Baia Sprie, Ocna Șugatag, Târgu Lăpuș, Seini și Băiuț -8 grade Celsius, Sighetu Marmației -6 grade Celsius.

Stratul de zăpadă măsura până la 46 cm în Pasul Gutâi, 45 cm la Cavnic, 43 cm la Coroieni, 42 cm la Suciu de Sus și Băiuț, 37 cm la Ruscova și Firiza, 36 cm la Coroieni, 35 cm la Groșii Țibleșului, 34 cm în Baia Borșa și la Moisei, 32 cm în Pasul Prislop, 30 cm la Târgu Lăpuș, 25 cm la stația meteo Iezer, 26 cm la Ocna Șugatag, 20 cm la Sighetu Marmației, 19 cm în Baia Mare.

Gheața este prezentă la malul râurilor Tisa, Vișeu, Cisla, Vaser, Ruscova, Iza, Botiza, Cosău, Cavnic și Săsar. Curg sloiuri de gheață pe râurile Lăpuș și Someș. Poduri de gheață sunt formate pe râurile Suciu și Sălaj Apa curge pe sub podurile de gheață. Pod de gheață cu ochiuri s-a format pe râul Mara.

Pe sectoarele de drumuri naționale s-a acționat, în ultimele ore, cu 25 de utilaje și s-au împrăștiat 74 tone de material antiderapant pe DN1C, E58, DN18, DN18B, DN17C, DN19 și pe varianta de ocolire a municipiului Baia Mare.

Angajații societății de drumuri județene au intervenit cu 19 utilaje și au răspândit 504 tone de material antiderapant.

Ninge în județ. Pe DN18, în vârful Pasului Prislop, ninsoarea este viscolită. Ceața reduce vizibilitatea în Pasul Prislop, între km160 și km181.

Sectoarele de drumuri publice au partea carosabilă acoperită cu un strat de zăpadă frământată care măsoară până la 2 cm.

CJSU reamintește conducătorilor auto despre obligativitatea echipării vehiculelor cu anvelope de iarnă la deplasarea pe drumurile acoperite cu gheață, zăpadă sau polei. Vehiculele de tonaj trebuie să fie utilate/ să aibă în dotare lanțuri antiderapante pentru traversarea pasurilor montane din județ. Înainte de a porni la drum informați-vă cu privire la condițiile meteorologice și la cele din trafic. Verificați funcționarea instalației de climatizare-dezaburire.

Conduceți preventiv și adaptați permanent viteza. Păstrați o distanță de siguranță față de celelalte vehicule din trafic.

Evitați depășirile inutile, manevrele bruște. De asemenea, evitați depășirea coloanelor de mașini.Utilizați frâna de motor pentru reducerea vitezei și pentru a opri în siguranță. Folosiți permanent luminile de întâlnire. Acordați o atenție deosebită la trecerile de pietoni.

NU pătrundeți pe drumuri închise traficului rutier!

Vremea va fi astăzi deosebit de rece în cursul zilei. Cerul va fi temporar noros. Va ninge trecător în cursul zilei la munte, iar noaptea ninsorile vor fi pe arii extinse (se vor depune 1…3 cm). Vântul va sufla slab la moderat, cu

intensificări la munte de 50…70 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -8 și -5 grade, iar cele minime între -9 și -6 grade.