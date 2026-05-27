Reprezentanții Vital anunță întreruperea furnizării apei potabile miercuri, 27 mai, până la ora 14.00 pe str. B .St. Delavrancea din Baia Mare pentru lucrări de reparații la rețeaua publică de alimentare cu apă.

To miercuri și tot până la ora 14.00 nu vor avea apă la robinete băimărenii de pe str. Vasile Lucaciu unde se execută lucrări de reparații la rețeaua de distribuție a apei potabile.

Echipele de intervenție sunt la fața locului, pentru remedierea situației și reluarea furnizării apei potabile în cel mai scurt timp.