După pauza de iarnă, echipa de fotbal CS Minaur Baia Mare revine pe teren. Urmează partea a doua a sezonului, una extrem de importantă pentru obiectivele clubului.

Staff-ul și jucătorii se vor reuni pentru reluarea antrenamentelor, analiză, pregătire fizică și tactică, pentru a aborda cu încredere etapele care urmează, luni, 12 ianuarie, ora 10:30, pe stadionul Viorel Mateianu.