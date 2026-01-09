După pauza de iarnă, echipa de fotbal CS Minaur Baia Mare revine pe teren. Urmează partea a doua a sezonului, una extrem de importantă pentru obiectivele clubului.
Staff-ul și jucătorii se vor reuni pentru reluarea antrenamentelor, analiză, pregătire fizică și tactică, pentru a aborda cu încredere etapele care urmează, luni, 12 ianuarie, ora 10:30, pe stadionul Viorel Mateianu.
