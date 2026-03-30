Cea de-a VI-a ediție a Festivalului-Concurs Național de Interpretare Vocală „Cât îi Maramureșu’” s-a încheiat cu bucurie și emoție, după două zile dedicate tradiției și cântecului popular. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Maramureș și Ansamblul Folcloric Național Transilvania.

În perioada 28–29 martie, nu mai puțin de 84 de concurenți au urcat pe scenă, evoluând la cele trei secțiuni: pricesnă, doină și cântec tradițional. Fiecare moment artistic a evidențiat talentul, autenticitatea și dragostea participanților pentru folclorul românesc.

Juriul de specialitate, condus de dirijorul Eduard Albina, a apreciat nivelul ridicat al concurenților. Din comisie au mai făcut parte părintele Virgil Jicăreanu, artista Andreea Ghițiu, interpreta Ioana Pricop și artista Gabriela Ardusătan.

Organizatorii au adresat mulțumiri managerului Iuliana Maria Dragoș pentru implicarea în desfășurarea evenimentului, precum și Orchestrei Ansamblului Folcloric Național „Transilvania”, partenerilor instituționali și tuturor celor care au contribuit la reușita festivalului.

Festivalul „Cât îi Maramureșu’” rămâne un reper important pentru promovarea tinerelor talente și păstrarea valorilor autentice ale folclorului românesc.