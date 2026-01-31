Vineri, 30 ianuarie a.c., polițiștii din Ocna Șugatag și Cavnic au oprit pentru control în localitatea Mara un autoturism.

La volan a fost identificat un tânăr de 33 de ani, iar în urma testării acestuia cu aparatul etilotest rezultatul a indicat o concentrație de 0.76 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Tânărul a fost condus la spital pentru prelevarea mostrelor biologice de sânge în vederea stabilirii alcoolemiei.

Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea procurorului de caz.