În perioada 20–21 februarie, Sala Polivalentă din Sighetu Marmației va fi scena unui spectacol sportiv de excepție. Club Sportiv Municipal Sighetu Marmației, în colaborare cu Federația Română de Baschet, organizează Final 4 – Cupa României la baschet feminin.

Evenimentul promite meciuri pline de energie și emoție, aducând împreună cele mai puternice patru echipe din țară: ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, CS Rapid București, FCC Baschet UAV Arad, CSM CSU Târgoviște.

Organizatorii invită publicul să fie alături de sportive și să creeze o atmosferă bazată pe fair-play, pasiune și bucuria sportului. Programul meciurilor va fi anunțat în curând.

O oportunitate perfectă pentru iubitorii baschetului de a urmări confruntări spectaculoase și de a susține echipele favorite într-un cadru plin de intensitate și emoție.