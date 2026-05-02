Elevul Raul Cosmin Perhaița, din clasa a XII-a A la Liceul Teoretic Petru Rareș Târgu Lăpuș, confirmă și în acest an școlar parcursul său academic de excepție, reușind să se califice la trei olimpiade naționale, din tot atâtea la care a participat.

Cea mai recentă reușită a fost obținută în cadrul Olimpiada de Inteligență Artificială, desfășurată la Universitatea Politehnica din București, unde elevul a fost distins cu medalia de bronz. Evenimentul a reunit elevi de top din întreaga țară, iar premiile au fost acordate în prezența ministrului educației și a unor reprezentanți de seamă ai sistemului de învățământ.

Performanța vine după un an anterior la fel de impresionant, în care Raul a obținut patru calificări la olimpiadele naționale, toate în domeniul informaticii, demonstrând consecvență și excelență.

Reprezentanții liceului i-au transmis un mesaj de susținere: „Succes, Raul, pe mai departe! Politehnica București te așteaptă iar la celelalte două naționale, iar noi, la «Petru Rareș», te așteptăm cu rezultate cât mai bune!”

Rezultatul obținut confirmă nivelul ridicat de pregătire al elevilor din Târgu Lăpuș și subliniază importanța susținerii performanței în educație, în special în domenii de viitor precum inteligența artificială.