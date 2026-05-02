Luni, 4 mai, de la ora 16:00, la Facultatea de Litere din Baia Mare (Amfiteatrul A59, str. Victoriei nr. 76), va avea loc lansarea volumului „Curajul de a spune NU. Forme ale supunerii voluntare”, semnat de Ciprian Mihali.

Evenimentul va include o sesiune de autografe și o discuție pe marginea temelor abordate în carte, care analizează mecanismele supunerii voluntare și importanța asumării unei poziții critice în societate.

Alături de autor vor fi prezenți invitații Daniela Dunca și Petru Dunca, iar moderarea întâlnirii va fi asigurată de Vasile Cătălin Bobb.

Lansarea este organizată de Editura Trei, Școala Doctorală de Filosofie IOSUD-UTCN, Domeniul Filosofie Baia Mare și Facultatea de Litere din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Evenimentul se adresează tuturor celor interesați de filosofie, dezbatere și reflecție asupra societății contemporane.