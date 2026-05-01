Un urs a fost observat recent în zona Ciurgău, situată între Târgu Lăpuș și Rohia, în apropierea drumului național DN18B. Prezența animalului a fost semnalată de localnici, care spun că nu au mai întâlnit până acum astfel de situații atât de aproape de zona circulată.

Imaginile au fost surprinse de Grigore Tomai și au fost distribuite ulterior în mediul online, confirmând apariția ursului în imediata vecinătate a șoselei.

Oamenii din zonă își exprimă îngrijorarea și solicită ca autoritățile responsabile cu monitorizarea faunei să intervină și să urmărească atent situația, pentru a preveni posibile incidente, având în vedere apropierea animalului de zone frecvent circulate.