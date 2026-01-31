„Coletul tău e aproape.” Exact ce voiai să auzi. Exact pe ce nu trebuia să dai click.Dacă n-ai comandat nimic, dar primești un mesaj cu „alege lockerul”, nu e noroc.E o tentativă de fraudă, avertizează Poliția.

Scenariul e simplu: dai click, ajungi pe un site care arată corect, ți se cere să te conectezi cu WhatsApp, dintr-odată, prietenii tăi primesc mesaje de la „tine” cu:„Ai cumva să-mi împrumuți niște bani? Îți dau azi.”

Sunt mesaje spam, iar banii nu se mai întorc.

„Curierii nu te pun să te loghezi pe WhatsApp. Urgențele financiare nu se rezolvă prin link-uri primite prin SMS. Sună persoana. Verifică site-ul. Nu te grăbi. Click-ul durează o secundă.Consecințele, mult mai mult.”, spun polițiștii.