La sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur –, comunitatea din Parohia Satu Nou de Sus a trăit un moment de aleasă emoție. La finalul Sfintei Liturghii, cântărețul bisericii, Secui Nichifor, a fost omagiat pentru cei peste 50 de ani de slujire la strană, cu prilejul împlinirii vârstei de 84 de ani, ca semn de recunoștință pentru credința și dăruirea sa.

La vreme de sărbătoare sfântă, la sfârșitul sfintei liturghii, preotul paroh Catalin Ciprian David a oferit, în semn de prețuire și recunoștință,din partea Consiliului Parohial, a credincioșilor din Parohia Satu Nou de Sus, dar și a sa, o plachetă omagială, cântărețului bisericii Secui Nichifor, care a împlinit azi frumoasa vârstă de 84 de ani. De mai bine de 50 de ani domnul Secui Nichifor cântă la strana bisericii parohiale, fiind o dovadă vie a credinței mărturisitoare și a iubirii față de cele sfinte, împletind rugăciunea cu cântarea de laudă adusă Domnului!

„Rugăm pe Milostivul Dumnezeu să îi dăruiască sănătate, lungime de zile, înțelepciune și putere,iar de la noi, părintești binecuvântări! La mulți ani bade Nichifor! La mulți ani tuturor sărbătoriților zilei! Cu aleasă prețuire, Pr. Paroh împreună cu toți credincioșii parohiei Satu Nou de Sus”.