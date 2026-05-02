Activitățile de cercetare penală și probatoriul administrat de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus, au condus la reținerea pentru 24 de ore, a unui tânăr, bănuit de comiterea infracțiunii de contrabandă.

În fapt, la data de 29 aprilie a.c., polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Leordina, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au efectuat verificări în cazul unui accident rutier soldat cu pagube materiale, între localitățile Leordina și Vișeu de Jos.

Din verificările efectuate, polițiștii au stabilit faptul că un tânăr de 23 de ani, care conducea un autoturism, la un moment dat ar fi intrat în coliziune cu un autoturism care circula în fața sa, iar ulterior ar fi scos din autovehiculul condus și ar fi abandonat 1.500 de pachete de țigarete, fără marcaje fiscale, în curtea unui imobil, precum și într-o anexă.

În cursul zilei de ieri, 29 aprilie a.c., polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție la domiciliul tânărului bănuit de comiterea infracțiunii de contrabandă cu țigarete.

Având în vedere probatoriul administrat în cauză, sub supravegherea procurorului de caz, față de acesta a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore.

Astăzi, cel în cauză va fi prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Vișeu de Sus în vederea dispunerii unei alte măsuri preventive.

Facem precizarea că pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.