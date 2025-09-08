ANM a emis o ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN pentru intervalul 8 septembrie, ora 12 – 8 septembrie, ora 23. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică.
În nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate
atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de
50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de
15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.
Marți, 9 septembrie, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării,
precum și în zonele montane.
