ANM a emis o ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN pentru intervalul 8 septembrie, ora 12 – 8 septembrie, ora 23. Fenomene vizate: instabilitate atmosferică.

În nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate

atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de

50…70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de

15…20 l/mp și izolat de peste 30…35 l/mp.

Marți, 9 septembrie, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării,

precum și în zonele montane.