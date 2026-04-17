Într-o societate în care ideea de familie capătă forme tot mai diverse, Centrul „Pinocchio” din Cărbunari demonstrează că legăturile autentice nu țin întotdeauna de sânge, ci de grijă, respect și apropiere umană. În pragul sărbătorilor pascale, acest loc a devenit, mai mult ca oricând, „acasă” pentru cei care îi trec pragul zi de zi.

Cei 14 adulți cu dizabilități care trăiesc în cadrul centrului au întâmpinat Paștele nu ca beneficiari ai unui serviciu social, ci ca membri ai unei familii unite. Pregătirile au fost făcute împreună, într-o atmosferă firească și caldă: s-au copt cozonaci și pască, s-au vopsit ouă, iar fiecare colț al casei a fost pregătit cu grijă, așa cum se întâmplă în orice gospodărie înainte de o mare sărbătoare.

Aceste gesturi simple au avut o încărcătură profundă. Pentru mulți dintre cei de aici, experiența unei familii tradiționale a lipsit sau a fost fragmentată. La „Pinocchio”, însă, au reușit să construiască, în timp, propriul lor sens al apartenenței, unul bazat pe sprijin reciproc și pe bucuria lucrurilor mărunte împărtășite.

Ziua de Paște i-a găsit pe toți în jurul mesei, într-o atmosferă liniștită, fără fast inutil, dar plină de semnificație. A fost o celebrare a comunității, a solidarității și a ideii că fiecare om are nevoie de un loc în care să se simtă acceptat și înțeles.

Centrul „Pinocchio” nu este doar un serviciu social oferit de Asociația ASSOC, ci un exemplu viu că empatia poate construi punți acolo unde viața a ridicat bariere. În astfel de locuri, sărbătorile nu sunt doar tradiții respectate, ci momente în care oamenii își regăsesc, poate pentru prima dată, sentimentul de „acasă”.

Sursa: Asociația ASSOC