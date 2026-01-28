Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis o Avertizare Hidrologică – Cod Galben, valabilă din 28 ianuarie 2026, ora 12:00, până în 29 ianuarie 2026, ora 18:00, care vizează mai multe bazine hidrografice din nordul țării, Maramureșul fiind printre județele cele mai expuse.

🌊 Râurile vizate în Maramureș

Potrivit hidrologilor, există risc de creșteri semnificative de debite și niveluri pe:

Râul Iza – bazin superior și afluenți din bazinul mijlociu și inferior

Râul Lăpuș – bazin superior și afluenți din bazinul mijlociu și inferior

Fenomenele sunt generate de propagarea viiturilor formate anterior în amonte, precipitațiile prognozate, cedarea apei din stratul de zăpadă, dar și de formațiuni de gheață, precum gheața la mal, podurile sau blocajele de gheață.

⚠️ Ce se poate întâmpla

În intervalul avertizat, specialiștii avertizează că se pot produce:

scurgeri importante pe versanți;

torenți și pâraie;

viituri rapide pe râurile mici , cu posibile inundații locale ;

depășiri ale cotelor de atenție (Faza I de apărare) în secțiunile hidrometrice monitorizate.

De asemenea, fenomenele periculoase se pot manifesta și pe afluenți de grad inferior sau pe cursuri de apă necadastrate din bazinele hidrografice menționate.

📢 Recomandări pentru populație

Autoritățile recomandă cetățenilor din zonele riverane să manifeste vigilență sporită, să evite activitățile în apropierea cursurilor de apă și să urmărească permanent informările oficiale, respectând măsurile stabilite prin regulamentele de gestionare a situațiilor de urgență.

🗺️ Harta cu codurile hidrologice este anexată avertizării oficiale.