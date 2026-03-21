Pensionarii cu venituri mai mici de 3.000 de lei vor primi, în cursul anului 2026, un sprijin financiar cuprins între 600 și 1.000 de lei, potrivit unui acord la care a ajuns coaliția de guvernare. Decizia a fost confirmată de surse din cadrul Ministerul Muncii.

Fondurile necesare au primit deja undă verde în comisiile de specialitate din Parlamentul României, unde au fost înregistrate 40 de voturi „pentru”, 9 abțineri și niciun vot împotrivă.

Ajutorul va fi acordat diferențiat, în funcție de nivelul pensiei:

1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei (aproximativ 1,22 milioane de beneficiari);

800 de lei pentru pensii între 1.501 și 2.000 de lei (circa 621.000 de persoane);

600 de lei pentru pensii între 2.001 și 3.000 de lei (peste 1,02 milioane de pensionari).

Sumele vor fi plătite în două tranșe egale, în luna aprilie și în luna decembrie 2026, astfel încât beneficiarii să primească banii înainte de sărbătorile de Paște și de Crăciun.

De acest sprijin vor beneficia inclusiv pensionarii din structurile de apărare și ordine publică, respectiv cei din Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Interne, dacă au pensii sub plafonul de 3.000 de lei.

Plățile vor fi efectuate prin casele teritoriale și sectoriale de pensii.

Măsura urmează să fie votată în plenul reunit al Parlamentului, însă adoptarea este considerată o formalitate, în condițiile în care întreaga coaliție de guvernare și-a exprimat susținerea pentru acest ajutor, după tensiunile politice recente generate pe acest subiect.