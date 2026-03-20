Un nou scandal a izbucnit în Sângeorz-Băi, după ce crucea latină de pe biserica greco-catolică din oraș a fost îndepărtată și înlocuită, operațiunea fiind realizată, potrivit informațiilor apărute în spațiul public, inclusiv cu ajutorul unui elicopter.

Evenimentul a fost prezentat oficial de Primăria Sângeorz-Băi drept „un moment de aleasă încărcătură duhovnicească pentru întreaga comunitate”, autoritățile locale subliniind că demersul ar contribui la „păstrarea credinței și a valorilor”.

În paralel, în mediul online au apărut reacții critice, care contestă modul în care a fost realizată intervenția, dar și semnificația acesteia. Unele voci susțin că schimbarea simbolului religios ar avea o încărcătură sensibilă, în contextul istoric al relațiilor dintre comunitățile religioase din zonă.

Discuțiile readuc în atenție episoade din perioada comunistă, când Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) a fost desființată în urma Desființarea Bisericii Greco-Catolice din 1948, iar numeroase lăcașuri de cult au fost transferate către Biserica Ortodoxă Română.

În acest context, este invocată și figura preotului Anton Buga, fost paroh greco-catolic în Sângeorz-Băi, care a refuzat trecerea la ortodoxie în perioada regimului comunist și a fost persecutat de autorități.

Până în acest moment, nu a fost anunțată o poziție oficială detaliată privind motivele schimbării crucii, însă subiectul continuă să genereze reacții și dezbateri în comunitate.

Situația rămâne una sensibilă, pe fondul unor tensiuni istorice și identitare, iar opiniile sunt împărțite între susținerea demersului și criticile legate de semnificația acestuia.

