Locuitorii municipiului Baia Mare sunt invitați vineri, 26 iunie 2026, de la ora 18:00, în Piața Cetății, la un spectacol de improvizație care promite râsete, energie și momente de neuitat. IMPROJOKER, producția Teatrului Municipal Baia Mare, transformă scena într-un spațiu al creativității pure, unde nimic nu este pregătit dinainte, iar totul se naște pe loc.

Publicul devine parte din spectacol, oferind idei și provocări pe care actorii le transformă instantaneu în scene pline de umor și surprize. Fiecare reprezentație este unică, iar spontaneitatea și interacțiunea fac din IMPROJOKER o experiență diferită de fiecare dată.

Distribuția îi reunește pe:

Denisa Blag, Alexandra Sabrina Vanci, Eduard Bîndiu, Andrei Dinu, Alex Macavei și Călin Ionce.

Regia artistică este semnată de Mihaela Sîrbu, iar scenografia poartă semnătura lui Mihai Vălu.

Evenimentul este organizat cu ocazia Zilei Internaționale de Luptă Împotriva Abuzului și Traficului Ilicit de Droguri, în cadrul campaniei de conștientizare derulate la nivel local, de către Direcția de Asistență Socială și Primăria Municipiului Baia Mare.

🎭 Piața Cetății, Baia Mare

🕕 Ora 18:00

🎟️ Intrarea este gratuită!