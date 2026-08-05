Pompierii militari din cadrul Detașamentului Satu Mare au intervenit în această dimineață pentru gestionarea unui accident rutier produs în localitatea Ciuperceni, în care au fost implicate un TIR încărcat cu materiale de construcții și un autoturism.

La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj SMURD de prim ajutor, echipajul de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, încadrate cu 12 cadre militare, precum și un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță.

În accident au fost implicate trei persoane. În urma evaluării efectuate de echipajele medicale, s-a constatat că șoferul autoturismului era blocat în interiorul acestuia, fiind necesară intervenția echipajului de descarcerare. Victima, conștientă și cooperantă, a fost extrasă în siguranță și a primit îngrijiri medicale la fața locului.

În urma evaluării medicale, două persoane de sex masculin au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe Satu Mare pentru investigații și îngrijiri de specialitate.

Misiunea echipajelor de intervenție s-a desfășurat în condiții de siguranță, iar cazul a rămas în atenția instituțiilor abilitate pentru stabilirea împrejurărilor producerii accidentului. (obiectiv-sm.ro)