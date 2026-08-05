Schitul „Schimbarea la Față” de pe pe strada Viilor din Baia Mare își va sărbători hramul în zilele de 5 și 6 august, prilej cu care credincioșii sunt invitați să participe la programul liturgic pregătit pentru această mare sărbătoare.

Manifestările religioase vor debuta miercuri, 5 august, în ajunul praznicului, de la ora 18:00, cu Slujba Privegherii, oficiată de un sobor de preoți și diaconi, la care va participa și Grupul Bizantin „Theologos” al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

În ziua hramului, joi, 6 august, programul va începe cu Acatistul Schimbării la Față. De la ora 08:30 va avea loc întâmpinarea Preasfințitului Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului.

Apoi va fi oficiată slujba de sfințire a noului lumânărar, iar de la ora 09:00 va începe Sfânta Liturghie Arhierească.

Reprezentanții așezământului monahal îi invită pe toți credincioșii să participe la această sărbătoare și să ia parte la momentele de rugăciune și comuniune dedicate praznicului Schimbării la Față a Domnului.