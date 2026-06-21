Scriitoarea Ana Blandiana, prezentă vineri la protestul din Piața Victoriei, l-a reevaluat pe președintele Nicușor Dan, pe care l-a susținut activ, dar a devenit ea însăși ținta criticilor.

Ana Blandiana ne spune acum că Nicușor Dan e “anormal”, că, în opinia ei, “capul lui funcționează altfel decât capetele noastre” și că “acționează ca un trădător al propriilor idei”.

Aceeași Ana Blandiana care, acum un an, scria pe Facebook că îl va vota „cu sentimentul că votez onestitatea și bunul-simț”, numindu-l „acest intelectual integru și nevorbăreț, singura soluție decentă și logică” din ofertă electorală.

„I-a trebuit un an să observe ceea ce era vizibil încă din campanie? Ba chiar dinainte? Nicușor Dan nu s-a transformat peste noapte. Era același om care recunoștea, din campanie, că are dificultăți în a lua decizii și a relaționa. Același stil de comunicare problematic. Aceeași raportare neobișnuită la realitate.

Problema nu este că Ana Blandiana și-a schimbat părerea. Problema este că, folosindu-și prestigiul moral și intelectual, a contribuit, alături de alți “colegi” experți în toate, la convingerea multor români că Nicușor Dan este soluția salvatoare.

Iar acum, după ce diagnosticul politic a devenit evident, constată public ceea ce alții, ca mine, avertizau de la început. Poate că, înainte de a ne explica de ce Nicușor Dan este „anormal”, ar fi util să ne explice de ce l-a numit „intelectual integru”.

Și poate că un simplu „iertare, am greșit” ar fi un început decent. Tucker Carlson a găsit puterea să o facă. De ce nu și Ana Blandiana? Iar după ea, poate vor găsi curaj și Andrei Pleșu, Valentin Naumescu, Adrian Papahagi, Theodor Paleologu, Teodor Baconschi și ceilalți semnatari ai „apelului intelectualilor” din mai 2025, intitulat „Votați România europeană, fără corupție și extremism! Votați Nicușor Dan!”

Cel mai ușor moment să recunoști o greșeală este înainte ca ea să devină evidentă pentru toți. Au ratat ocazia dar nu ar fi rău să o facă și acum, mai ales că tocmai repetă aceeași greșeală cu Bolojan”, scrie Silviu Predoiu pe Facebook.

Grigore G. Ciascai