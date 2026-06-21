Meteorologii anunţă că, până miercuri seară, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor ţării, iar disconfortul termic va fi accentuat în cele vestice şi sud-vestice. Duminică şi luni, în unele zone vor fi furtuni, cu ploi torenţiale, vijelii şi grindină. Douăzeci de judeţe din Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia, Transilvania şi Muntenia se află, duminică, sub Cod galben de caniculă, cu temperaturi de până la 36 de grade. În acelaşi timp, în sudul Banatului, Carpaţii Occidentali şi local în Carpaţii Meridionali va fi Cod galben de furtuni. În Bucureşti, vremea se va menţine călduroasă, iar disconfortul termic va fi în creştere.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de duminică, de la ora 10.00, până miercuri, la ora 21.00, privind vreme călduroasă, local caniculă şi disconfort termic şi instabilitate atmosferică.

Astfel, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat în cele vestice şi sud-vestice, iar miercuri în cele sudice. Maximele termice vor fi cuprinse între 26…28 de grade pe litoral şi în depresiunile din estul Transilvaniei şi 31…33 de grade în vestul, nord-vestul, centrul, sudul şi sud-estul teritoriului, mai ridicate până spre 35…36 de grade, duminică, în Banat, Crişana şi în sud-vestul Olteniei, unde va fi caniculă.

Totodată, duminică şi luni, în zona Carpaţilor Occidentali şi Meridionali, precum şi în vestul ţării, marţi în sud-vest, centru, nord şi nord-est, iar miercuri în centrul, sudul şi sud-estul teritoriului local vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, manifestată prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (rafale în general de 40…60 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 15…25 l/mp şi izolat de peste 30…40 l/mp.

ANM a emis şi o atenţionare Cod galben privind temperaturi deosebit de ridicate, caniculă şi disconfort termic accentuat, valabilă duminică, între orele 12.00 şi 21.00, în Banat, Crişana, Maramureş, Oltenia, în vestul şi centrul Transilvaniei, precum şi în vestul şi sud-vestul Munteniei, unde se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată.

Maximele termice vor fi cuprinse între 31 şi 36 de grade, cu cele mai mari valori în vest şi sud-vest, unde local va fi caniculă şi disconfort termic accentuat.

Sunt vizate judeţele Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Bihor, Arad, Timiş, Alba, Hunedoara, Sibiu, Mureş, Vâlcea, Gorj, Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman şi Giurgiu.

O altă atenţionare Cod galben va fi în vigoare în acelaşi interval, în judeţele Caraş-Severin, Hunedoara şi unele zone ale judeţelor Bihor, Sălaj, Cluj, Alba, Arad, Timiş, Mehedinţi, Gorj, Vâlcea şi Argeş, dar vizează instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ.

”În intervalul menţionat, în sudul Banatului, Carpaţii Occidentali şi local în Carpaţii Meridionali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) şi pe arii restrânse vijelii şi căderi de grindină de mici şi medii dimensiuni (1…3 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 15…25 l/mp şi pe arii restrânse vor depăşi 30…40 l/mp”, au transmis meteorologii.

Manifestări specifice instabilităţii atmosferice vor fi, pe arii restrânse, şi în restul Banatului şi în Crişana, în special spre seară.

Luni, între orele 12.00 şi 21.00, va fi în vigoare o altă atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic accentuat, în Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Bistriţa-Năsăud şi Mureş.

Luni, în Maramureş, nord-vestul şi nord-estul Transilvaniei, se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate pentru această dată, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU), pe arii restrânse, va atinge pragul critic de 80 de unităţi.

Maximele termice vor fi cuprinse între 30 şi 34 de grade, cu cele mai mari valori în Maramureş şi în nord-vestul Transilvaniei.

Luni, în acelaşi interval orar, va fi Cod galben de instabilitate atmosferică şi averse însemnate cantitativ, în Bihor, Arad, Timiş, Alba, Hunedoara, Caraş-Severin şi parţial în judeţele Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, Cluj şi Sălaj.