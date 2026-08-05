Astăzi, 5 august, în jurul orei 01.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Baia Mare, aflați în exercitarea atribuțiilor de serviciu, au înregistrat cu aparatul radar un autoturism care circula pe bulevardul Independenței din municipiu cu viteza de 109 km/h, depășind limita legală admisă pe acel sector de drum.

Polițiștii au efectuat semnalele regulamentare de oprire, la volanul autoturismului fiind identificat un bărbat în vârstă de 40 de ani.

În urma testării conducătorului auto cu aparatul etilotest, rezultatul a indicat o concentrație de 0,54 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la o unitate medicală în vederea recoltării de probe biologice pentru stabilirea alcoolemiei.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere sub influența alcoolului, iar, sub coordonarea procurorului de caz, cercetările continuă.