O eclipsă de soare va avea loc pe 12 august, iar românii din partea de vest a țării o vor putea urmări.

Pe 12 august, Luna va trece între Soare și Pământ, proiectându-și umbra pe o fâșie îngustă a planetei. Va porni de lângă Polul Nord și va coborî spre sud. Faza de totalitate va dura aproape două minute și jumătate, timp în care Luna va acoperi complet discul solar, iar cerul se va întuneca în plină zi.

Potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, gradul maxim de acoperire a discului solar va ajunge la aproximativ 33%, iar eclipsa se va produce chiar la apusul Soarelui.

Specialiștii atrag atenția că Soarele nu trebuie privit niciodată direct, fără filtre speciale, deoarece există risc de afectare gravă și permanentă a vederii.

Observatorul Astronomic precizează că următoarea eclipsă totală de Soare vizibilă din România, inclusiv din București, va avea loc abia pe 3 septembrie 2081.

Conform datelor publicate de Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”, următoarea eclipsă parțială de Soare vizibilă din București va avea loc pe 2 august 2027, când aproximativ 51% din discul Soarelui va fi acoperit de Lună.

Unul dintre cele mai bune locuri din Europa, de unde se va putea vedea eclipsa totală de Soare, va fi capitala Islandei, Reykjavik. Cercetători din întreaga lume vor profita de acest eveniment.

Agenția Spațială Europeană va studia Soarele și coroana sa – încă insuficient înțeleasă de oamenii de știință. Totodată, echipe de cercetare din universități americane vor lansa zeci de baloane de mare altitudine din Spania și din Islanda, pentru a studia atmosfera Pământului și modificările produse în timpul fenomenului.