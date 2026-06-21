Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Târgu Lăpuș și ai Secției nr. 7 Poliție Rurală Suciu de Sus au desfășurat, sâmbătă, 20 iunie, o amplă razie în orașul Târgu Lăpuș și în comunele limitrofe.

La activități au participat polițiști de ordine publică, rutieră și investigarea criminalității economice, alături de reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență Maramureș și ai Inspectoratului Teritorial de Muncă Maramureș.

Acțiunea, spun cei de la IPJ Maramureș, a avut ca scop prevenirea și combaterea infracțiunilor contra patrimoniului, a faptelor cu violență, a consumului și traficului de droguri, precum și creșterea siguranței rutiere și a ordinii publice.

În cadrul raziei au fost efectuate controale la mai multe localuri publice și au fost organizate filtre rutiere în zonele considerate cu risc.

În urma verificărilor, oamenii legii au aplicat 23 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de aproximativ 35.000 de lei. Dintre acestea, trei sancțiuni au vizat nerespectarea prevederilor privind paza obiectivelor și protecția bunurilor, iar alte două au fost aplicate pentru încălcarea obligației de utilizare a aparatelor de marcat fiscale.

Totodată, polițiștii au confiscat suma de 952 de lei, reprezentând încasări pentru care nu au fost emise bonuri fiscale. De asemenea, un autoturism care prezenta deficiențe și nu oferea siguranță în trafic a fost scos din circulație, iar certificatul de înmatriculare a fost reținut până la remedierea problemelor constatate.

Acțiunea a beneficiat și de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Reprezentanții IPJ Maramureș au anunțat că astfel de controale vor continua și în perioada următoare în întreg județul, pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică.