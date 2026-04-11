Un accident rutier spectaculos, soldat din fericire fără victime, a avut loc în urmă cu puțin timp pe drumul județean dintre Tăuții Măgherăuș și Băița.

Potrivit primelor informații, șoferul unui autoturism a pierdut controlul direcției de mers și a intrat violent într-un stâlp de pe marginea drumului. Impactul a fost extrem de puternic, mașina fiind distrusă aproape în totalitate.

În mod miraculos, conducătorul auto a scăpat fără răni. Acesta a fost testat de polițiști cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ, ceea ce exclude consumul de alcool ca factor al producerii accidentului.

La fața locului au intervenit echipaje de poliție, care au demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs evenimentul.

Actualizare

Conform informațiilor suplimentare apărute, tânărul șofer s-ar fi angajat într-o depășire, rulând cu viteză. În acel moment, ar fi pierdut controlul volanului, reușind în ultima clipă să evite un biciclist care circula în aceeași direcție. Imediat după această manevră, autoturismul a părăsit partea carosabilă și s-a izbit violent de un stâlp.

Imaginile surprinse la locul accidentului evidențiază gravitatea impactului, dar și faptul că incidentul s-ar fi putut transforma cu ușurință într-o tragedie. Ancheta continuă pentru a clarifica toate detaliile.

