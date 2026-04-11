Un nou caz de violență domestică a fost semnalat în Maramureș, intervenția promptă a polițiștilor ducând la emiterea unui ordin de protecție provizoriu.

Incidentul a avut loc vineri, 10 aprilie, în jurul orei 18:40, când polițiștii Secției 4 Poliție Rurală Leordina au fost sesizați să intervină la un imobil din localitatea Poienile de Sub Munte. La fața locului, oamenii legii au constatat faptul că un bărbat în vârstă de 42 de ani și-ar fi agresat fizic soția, în vârstă de 40 de ani, pe care ar fi și amenințat-o cu acte de violență.

În urma evaluării situației și a completării formularului de risc, polițiștii au dispus emiterea unui ordin de protecție provizoriu, valabil pentru o perioadă de cinci zile, măsură menită să asigure siguranța victimei.

Cercetările continuă în acest caz, sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul și dispunerea măsurilor legale care se impun.

Reprezentanții autorităților reamintesc că violența nu reprezintă o soluție, iar persoanele aflate în situații de risc sunt încurajate să ceară sprijin și să sesizeze de urgență astfel de fapte.