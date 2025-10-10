Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în perioada următoare, vor fi igienizate mai multe parcări publice din municipiul nostru. Astfel, Direcția Utilități Publice și SC Drusal City vor interveni după următorul program:

• sâmbătă, 11.10.2025, de la ora 7:00, strada George Coșbuc, tronson cuprins între strada Culturi și bulevardul Unirii;

• duminică, 18.10.2025, de la ora 7:00, strada George Coșbuc, tronson cuprins între bulevardul Unirii și bulevardul Republicii;

• eliberarea parcărilor se va face în ziua premergătoare lucrărilor de salubrizare, începând cu ora 17:00.