Joi, 9 octombrie, “BT Arena” din Cluj-Napoca a fost gazda partidei dintre Universitatea din localitate și CS Minaur, joc din cadrul etapei a 6-a din Liga Zimbrilor. Clujul, o echipă extrem de arțăgoasă, ne-a pus destule probleme pe parcursul jocului, iar finalul a fost din nou unul foarte tensionat. Din păcate, am luat gol din 9m, la ultima fază a meciului și un punct a rămas la Cluj.

După acest meci urmează interesantele dueluri din EHF European League, acolo unde Minaur va întâlni campioana Sloveniei (Rukometno Drustvo LL Grosist Slovan Ljubljana – lideră și acum, cu cinci victorii și un egal), vicecampioana Spaniei (Fraikin BM Granollers – locul 1 în Liga Asobal acum, cu patru victorii din tot atâtea meciuri) și locul 5 din prima ligă daneză sezonul trecut (Skanderborg-AGF Handbold – locul 3 acum, după cinci victorii și două înfrângeri).

“U” Cluj-Napoca – CS Minaur Baia Mare: 24-24 (10-14)

BT Arena din Cluj-Napoca; circa 200 spectatori

Arbitri: Ciprian Popa (Galați) – Ionuț Velișca (Buzău). Observator: Vasile Sighicea (Râmnicu Vâlcea)

Aruncări de la 7m: 7-5 (transformate: 4-4; au ratat: Al. Coman, Nivard, Bizău / Botea). Minute de eliminare: 14-8 (Mousavi 2, Costea 2, Ghivil, Al. Coman, Bizău / Botea 2, Cumpănici, Kotrc)

“U” Cluj: Mihai Andrei merlă (15 intervenții, a apărat un 7m), Armando-Leonardo Kiss (nu a jucat), Gabriel Filip – David Andrei Ciripoiu, Cătălin Ghivil 5 (unul din 7m), Sven Lobsang Nivard 2, Bogdan-Ioan Paul 1, Alexandru Ioan Coman 7 (2 din 7m), Raul Marcel Ostace 1, David Adrian Noțigan (nu a jucat), Călin Demetrios Hossu 1, Georgel Gheorghiță Costea, Cătălin Octavian Bizău 4 (unul din 7m), Seyed Alireza Mousavi Ghalehmirz 1, Dan Cristian Duță 1, Claudiu Andrei Burzo 1. Oficiali: Carmen Andreea Amariei, Alexandru Pop, Liviu Jurcă

Minaur: Anton Terekhov (12 intervenții, a apărat un 7m, a marcat un gol), Cristian-Ștefan Sîncu (6 intervenții, a apărat 2 de 7m) – Robert Nagy 3, Cosmin-Alexandru Stanciu, David Ianis Moldovan 2, Tudor Botea 5 (3 din 7m), Mario Alberto Racolța, David Pavlov (nu a jucat), Ștefan-Gabriel Cumpănici 3, Milan Kotrc 4 (unul din 7m), Erik Leonard Pop 1, Stefan Vujic 1, Anderson Da Silva Mollino 1, Viorel Fotache, Lucas Alexandru Sabou 3, Mohamed Aly Ismail Zeinelabedin. Oficiali: Nuno Miguael de Melo Farelo, Mihai Ionuț Bușecan, Răzvan Pop, Eduard Vaszi

Etapa 6

CSM Constanța – SCM Politehnica Timișoara: 27-31

CSM Sighișoara – Potaissa Turda: 23-33

“U” Cluj-Napoca – CS Minaur Baia Mare: 24-24

Dinamo București – CSM București (duminică, 12 octombrie, 15.00, Pro Arena). Arbitri: Ionuț Ifrim – Ovidiu Ilisei (Piarta Neamț). Observator: Adrian Lupșa (Reșița)

HC Buzău – CSU Suceava (duminică, 12 octombrie, 17.30). Arbitri: Daniel Basso – Florin ofan (Galați). Observator: Ana Maria Stoia (București)

CSM Vaslui va sta

Clasament

ACS HC Buzău – 9p (160-149) – 5

Poli Timișoara – 8p (184-175) – 6

Dinamo București – 6p (169-137) – 5

Minaur Baia Mare – 6p (135-124) – 5

Potaissa Turda – 6p (154-143) – 5

CSM Vaslui – 6p (154-153) – 5

CSM București – 5p (115-111) – 4

CSU Suceava – 4p (130-137) – 4

CSM Constanța – 3p (168-186) – 6

“U” Cluj-Napoca – 3p (165-188) – 6

CSM Sighișoara – 0p (129-160) – 5

Etapa 7

CSM București – CSM Sighișoara (vineri, 17 octombrie, 17.30, Pro Arena)

CSU Suceava – Dinamo București (sâmbătă, 18 octombrie, 17.30, Pro Arena)

CSM Vaslui – ”U” Cluj-Napoca (duminică, 19 octombrie)

Potaissa Yurda – CSM Constanța (duminică, 26 octombrie, 15.00, Pro Arena)

CS Minaur – HC Buzău (luni, 15 decembrie)

SCM Poli Timișoara va sta.