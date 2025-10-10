În perioada 17-19 octombrie, la Sighetu Marmației are loc cea de-a 52-a ediție a Festivalului Internațional de Poezie, un eveniment de tradiție care a crescut, an de an, devenind un reper important în viața culturală a României și un punct de întâlnire pentru poeți și iubitori de literatură din țară și de peste hotare.

Vor avea loc întâlniri literare, recitaluri de poezie, lansări de carte și momente artistice care vor aduce un plus de frumusețe și profunzime municipiului.

Program

Vineri, 17octombrie

Ora 11.00 – Centrul Cultural

Primirea invitaților

Cafeneaua poeților. Lansarea revistei festivalului „Marmația literară”

Moment omagial – poetul Tiberiu Utan, 95 de ani de la naștere și scriitoarea Lucia Oteanu Utan, 100 de ani de naștere, moderator prof. dr. Ioan Dorel Todea

Ora 16.00 – Centrul Cultural

Spectacol de poezie și muzică: „Maramureș – un pământ ce se sprijină pe poezie”

Festivitate de premiere; Recital al poeților premiați

Moment poetic „Armonii e toamnă” susținut de elevii Colegiului Național „Dragoș Vodă”, coordonatori prof. Raluca Lozbă și prof. Otilia Chindiș

Moment muzical: Cânța Simion Sara – microrecital de muzică folk – Ionuț Lumei

Moment muzical: solista Ileana Matuș, acompaniată de Mihai Chiș, Serator Desideriu și Violel Bledea.

Invitat special, cantauutorul Dinu Olărașu.

Sâmbătă, 18 octombrie

Ora 10:30

Vizită la atelierul renumitului sculptor Ion Bledea: „Poezia și arta lemnului în Maramureș”

Ora 15:00, Desești

Serile de Poezie „Nichita Stănescu” de la Desești

Duminică, 19 octombrie

Ora 10:00

Cafeneaua literară