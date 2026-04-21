Joi, 23 aprilie, de sărbătoarea închinată Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, de biruință, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Schitul „Sfântul Gheorghe” Turț Băi, Protopopiatul Oaș, județul Satu Mare, cu ocazia serbării hramului.

Vineri, 24 aprilie, de sărbătoarea închinată Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul, Ocrotitorul duhovnicesc al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureșului și Sătmarului, Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul va sluji la Catedrala Sfântului Ierarh Iosif Mărturisitorul – Sighet, cu ocazia serbării hramului.