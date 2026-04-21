Relicva capului Sfântul Gheorghe va fi adusă pentru prima dată în România de la Muntele Athos, într-un eveniment religios de amploare care va avea loc miercuri, 22 aprilie 2026.

Sfintele moaște vor fi depuse la Mănăstirea Pantocrator (Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, România), unde vor rămâne spre închinare până în 28 aprilie. Evenimentul este organizat cu prilejul hramului lăcașului de cult și este așteptat să atragă mii de pelerini din întreaga țară.

Potrivit organizatorilor, delegația care aduce relicva este condusă de arhimandritul Alexios. Moaștele vor fi întâmpinate de Galaction, iar ulterior vor fi așezate în biserica mare a mănăstirii pentru închinare.

Programul religios include slujbe speciale dedicate sfântului prăznuit pe 23 aprilie. În noaptea de miercuri spre joi va avea loc privegherea, iar joi dimineață vor fi oficiate Acatistul și Sfânta Liturghie.

Aducerea moaștelor coincide cu perioada Duminicii Mironosițelor, când este cinstită și Sfânta Maria Magdalena, iar mănăstirea organizează anual pelerinaje care reunesc numeroși credincioși.

Sfântul Gheorghe este unul dintre cei mai venerați sfinți ai creștinătății. A trăit în vremea împăratului Dioclețian și a fost martirizat în anul 303, după ce și-a mărturisit public credința creștină. Figura sa a devenit, de-a lungul secolelor, un simbol al curajului și al credinței.