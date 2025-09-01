„Ce să fac să fiu bine, să fiu fericit? Ce să fac să fiu bine cu mine, cu cei din familia mea, cu comunitatea mea?” sunt întrebările la care ne invită să medităm textul evanghelic de astăzi, al Tânărului bogat (Mt 19, 16-26), a afirmat Preasfinția Sa Vasile Bizău în parohia greco-catolică din Strâmtura, duminică, 31 august 2025, unde a celebrat Sfânta Liturghie Arhierească cu ocazia hramului bisericii, împreună cu pr. protopop Vasile Codrea, pr. paroh Daniel Piț și un sobor de preoți din parohiile învecinate.

Cu acest prilej, Parohia Strâmtura a sărbătorit 20 de ani de la sfințirea bisericii, un parcurs frumos făcut împreună la nivel de comunitate, amintit de către Ierarhul de Maramureș în cuvântul de învățătură, ca un parcurs cu multe momente bune, dar și cu multă dedicare și jertfă din parte credincioșilor și a părintelui paroh care i-a însoțit.

Cu recunoștință și bucurie, părintele paroh Daniel Piț a mulțumit Preasfințitului Vasile pentru prezența în mijlocul comunității și cuvântul de învățătură, colegilor preoți, corului din Sighetu Marmației, autorităților locale și tuturor credincioșilor prezenți.

La ceas aniversar, mulțumiri deosebite din partea părintelui paroh și a comunității s-au îndreptat înspre părintele protopop Vasile Codrea, paroh anterior în parohia Strâmtura, pentru tot ceea ce a zidit în comunitate.

De asemenea, a fost celebrată Rânduiala Parastasului pentru d-na preoteasă Maria Augusta Cupcea și părintele Salvin Cupcea, preot care a activat în clandestinitate și care a pus bazele noii comunități parohiale greco-catolice în Strâmtura după Revoluția din 1989.