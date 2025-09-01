Echipa Salvamont Maramureș a acționat azi în zona Borșa, în calitate de resursa de sprijin.

Un pacient în vârstă de 71 de ani, cu afecțiuni medicale preexistente – diabet și gangrenă la membrul inferior drept – a necesitat transport de urgență către ambulanță.

Dificultatea terenului a impus folosirea unui vehicul 4×4 pentru a asigura un transport sigur și eficient.

Operațiunea s-a încheiat cu succes, pacientul fiind predat echipajului SMURD pentru îngrijiri medicale avansate.

Profesionalismul și dedicarea echipei Salvamont Maramureș au dus la gestionarea cu rapiditate si succes a acestei situații dificile.