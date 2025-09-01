În perioada 23–25 octombrie 2025, în cadrul Festivalului „Dumitru Fărcaș”, se va desfășura Concursul de Interpretare Instrumentală dedicat tinerilor soliști instrumentiști amatori de muzică populară.

Concursul omagiază personalitatea marelui taragotist și promovează valorile autentice ale folclorului românesc.

👉 Cine poate participa?

Tineri cu vârste între 16 și 30 de ani, din România și din comunitățile românești de peste hotare, care cântă la instrumente tradiționale.

📅 Înscrierile se încheie pe 15 septembrie 2025.

📑 Regulamentul și fișa de înscriere sunt disponibile în postarea oficială (format JPG).

✉️ Înscrieri:

pe email: festivaldumitrufarcas@gmail.com

prin aplicația oficială: link înscriere

➡️ participanții trebuie să selecteze o piesă din repertoriul Maestrului Dumitru Fărcaș, din lista pusă la dispoziție de organizatori.

📞 Informații suplimentare:

+40 740 805 670 | +40 722 516 699

📧 festivaldumitrufarcas@gmail.com