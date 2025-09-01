Municipiul Baia Mare informează cetățenii că, în zilele de 8 și 9 septembrie, în intervalul orar 23:00 – 05:00, vor fi instituite restricții temporare de circulație pe bulevardul Unirii. Măsura este necesară pentru realizarea unui film de lung metraj care are, totodată, scopul de a promova orașul nostru. Producția va include scene de acțiune, respectiv urmăriri de mașini.

Astfel, traficul rutier va fi restricționat temporar pe tronsonul Bulevardului Unirii cuprins între sensul giratoriu din intersecția cu strada Progresului și sensul giratoriu din intersecția cu strada Hortensiei. Pe durata restricțiilor, Poliția va superviza evenimentul și va dirija circulația rutieră pentru a asigura desfășurarea în condiții de siguranță.