În această săptămână, polițiștii rutieri din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Maramureș desfășoară o acțiune preventivă, având ca scop combaterea nerespectării regimului legal de viteză, pe raza întregului județ.

Obiectivul principal al acțiunii este creșterea gradului de siguranță rutieră pe drumurile publice și conștientizarea participanților la trafic cu privire la consecințele grave ale vitezei excesive sau neadaptate condițiilor de drum.

Pe parcursul perioadei destinate acțiunii, polițiștii utilizează aparatele radar din dotare pentru a depista conducătorii auto care încalcă limitele legale de viteză.

Reamintim conducătorilor auto că respectarea limitelor legale de viteză reprezintă o obligație legală și o condiție esențială pentru siguranța tuturor participanților la trafic.