Hidranții sunt componente critice ale infrastructurii urbane, acționând ca sursă principală de apă cu volum mare pentru departamentele de pompieri în stingerea incendiilor și nu numai. Aceștia sunt amplasați strategic pe drumurile publice pentru a asigura accesul imediat la apă sub presiune și sunt proiectați pentru intervenții rapide prin intermediul unor cuplaje pe tipuri de furtunuri.

Funcția lor principală este de a oferi o sursă rapidă și fiabilă de apă pentru serviciile de urgență în caz de incendiu, pentru a stinge sau a aduce incendiul sub control.

Trebuie să știți că există hidranți supraterani și hidranți subterani. În timp ce hidranții supraterani sunt ușor de recunoscut, hidranții subterani sunt amplasați de obicei pe partea carosabilă, sub o cutie cu capac protector. Prezența hidranților subterani este indicată prin marcajul H, prezent pe repere fixe.

Există și o altă categorie care împarte hidranții în hidranți privați și hidranți publici. Prima categorie revine în întreținerea autorităților municipale și a operatorilor de apă, în timp ce hidranții privați sunt amplasați pe proprietățile private, sunt întreținuți de proprietari sau firme și se găsesc de obicei în centre comerciale, fabrici, campusuri etc.

Facem mențiunea în rețeaua de distribuție a apei potabile din municipiul Baia Mare se află peste 1200 de hidranți, din care 223 sunt subterani și 977 supraterani. Marea majoritatea a hidranților subterani sunt concentrați în zona Orașului Vechi (65 hidranți subterani), in timp ce 136 de hidranți supraterani fac parte din rețeaua de distribuție a apei potabile în cartierul Ferneziu.

În caz de incendiu, este vital ca serviciile de pompieri și salvare să aibă acces imediat și nerestricționat la o sursă de apă pentru a elimina pericolul și a menține oamenii în siguranță.

Iată câteva motive pentru care hidranții de incendiu sunt echipamente atât de esențiale:

alimentare rapidă cu apă – în caz de incendiu, este vital ca serviciile de pompieri și salvare să poată accesa imediat și nerestricționat sursa locală de apă pentru a elimina pericolul și a menține oamenii în siguranță;

acoperire și accesibilitate – hidranții sunt amplasați strategic, ceea ce înseamnă că echipele de pompieri și salvare îi pot accesa aproape oriunde, oricând au nevoie să stingă un incendiu;

mentenanță și protecție: aceștia pot fi utilizați și pentru mentenanța rețelei de apă, permițând spălarea conductelor pentru a elimina sedimentele care pot să apară în urma unor intervenții programate sau neprogramate la rețeaua de distribuție a apei potabile;

fiabilitate – deoarece sunt inspectați periodic și întreținuți profesional, hidranții sunt incredibil de fiabili;

funcționalitate – testele de rutină asigură că sunt pe deplin funcționali, iar pompierii se pot baza întotdeauna pe ei în caz de urgență atunci când au nevoie rapid de un volum mare de apă.

POT FI FOLOSIȚI HIDRANȚII PENTRU ALTCEVA?

Deși sunt utilizați în mare parte de serviciile de pompieri și salvare, hidranții au de fapt o serie de alte utilizări, cum ar fi furnizarea de apă pentru proiecte de construcții comerciale, curățarea canalizării, construcția străzilor și curățarea străzilor. Doar profesioniștii autorizați pot accesa apa din hidranții de incendiu, iar acest lucru fără autorizație este o infracțiune – cu excepția cazului în care, desigur, este vorba de propriul hidrant privat.

ESTE ILEGAL!

Să folosiți un hidrant pentru a obține apă în alte scopuri decât stingerea incendiilor, cu excepția cazului în care sunteți autorizat să faceți acest lucru de către operatorul de apă sau de către orice altă persoană căreia îi aparține hidrantul.

Intervenția neautorizată asupra hidrantului nu este permisă. Persoanele care sunt descoperite că utilizează hidranți fără autorizația corespunzătoare sunt pasibile de urmărire penală.

DE REȚINUT!

În caz de incendiu, este esențial ca pompierii să aibă acces rapid la rezervele de apă. Obstrucționarea hidranților, în special parcarea neatentă, ar putea pune în pericol viața dumneavoastră, a familiei dumneavoastră și a vecinilor dumneavoastră. Conform Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de alimentare cu apă potabilă și de canalizare, consolidat și armonizat pentru județul Maramureș, este interzisă blocarea accesului la căminele și hidranții rețelei de apă pentru care s-au executat marcajele și inscripțiile corespunzătoare. Mai mult Regimul Apelor și Legea 241/2006 prevede că hidranții sunt concepuți exclusiv pentru situații de urgență (stingerea incendiilor) și întreținerea rețelei de către operatorii autorizați. Utilizarea lor în alte scopuri este considerată furt de apă sau folosire neautorizată a infrastructurii de apă potabilă.