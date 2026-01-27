Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis închiderea circulației rutiere pe DJ188, în zona podului prăbușit peste râul Vișeu, din localitatea Vișeu de Jos.

Au fost stabilite rutele ocolitoare pentru circulația rutieră astfel:

1.DJ186 Bogdan Vodă – DN17C Săcel-Moisei-DN18 Moisei -Vișeu Sus;

2. DN18 Vișeu de Jos -DN17C Moisei-DJ186 Săcel

Comitetul Local pentru Situații de Urgență Vișeu de Jos va anunța riveranii cu privire la închiderea circulației rutiere pe pod și despre prevederile Hotărârii nr.1/2026 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Maramureș.

Prin ordinul prefectului va fi nominalizată o comisie tehnică de specialitate pentru evaluarea pagubelor înregistrate și care va propune întocmirea unei expertize tehnice în scopul alocării de resurse financiare.

Cauzele producerii situației de urgență generate de cedarea grinzii marginale vor fi stabilite în urma efectuării expertizei tehnice de specialitate.

1 din 5 - +

1 din 2 - +